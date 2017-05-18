В Иркутске буйный пассажир автобуса разбил окно бутылкой водки

16 апреля в Иркутске нетрезвый пассажир автобуса начал буйствовать и разбил окно бутылкой водки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, мужчина сел в салон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время поездки он нецензурно выражался и провоцировал конфликты с другими пассажирами, нарываясь на драку. В итоге водитель не выдержал и силой вытолкал дебошира на ближайшей остановке. Однако подозреваемый решил отомстить и бросил вслед транспорту стеклянную бутылку. Та угодила в заднее стекло и разбила его.

Водитель оперативно остановился, выбежал наружу и схватил предполагаемого злоумышленника. Вскоре по вызову прибыли сотрудники полиции пятого отделения, которые задержали мужчину и оформили против него протокол об административном правонарушении - за нахождение в общественных местах в нетрезвом виде. В настоящее время полицейские поместили предполагаемого преступника в спецприемник и начали проверку обстоятельств. Они установили, что ранее задержанного уже уличали в правонарушениях против чужого имущества.