На Сахалине в горящей иномарке нашли труп человека

16 апреля в Корсаковском районе горела иномарка, внутри которой оказался мертвый человек. Так во вторник рассказала пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

В понедельник утром прохожие заметили горящий минивэн Mazda MPV на проезжей части к северу от Соловьевки, ведущей к бывшему военному городку. К месту происшествия оперативно прибыла пожарная бригада, которая погасила пламя. Специалисты МЧС осмотрели автомобиль и увидели труп на сиденье пассажира.

Сотрудники районного следственного отдела начали проверку инцидента. Предварительно установлено, что покойный является молодым мужчиной, проживавшим в Холмском районе. Дальнейшее расследование должно выявить истинную причину смерти погибшего и обстоятельства воспламенения машины.