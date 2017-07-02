В Петербурге на Южном шоссе нашли тела отравленных девушек

В Петербурге в квартире на Южном шоссе обнаружили две мертвых девушек и еще одну, которая находилась в критическом состоянии. По предварительным данным, девушки приняли некое наркотическое вещество и отравились.

Как стало известно, в понедельник, 16 апреля, в одной из квартир на Южном шоссе были обнаружили тела двух девушек, рядом с ними находилась их подруга, пребывающая в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, тела погибших доставили на экспертизу.

Как оказалось, три молодых девушки устроили дома девичник, в ходе которого употребили некое наркотическое вещество. Двое сразу же скончались от отравления, третья находилась без сознание, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего следователи Санкт-Петербурга ведут проверку, выясняется, что за веществом отравились девушки.