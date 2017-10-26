В Свердловской области сотрудницы банка украли у клиентов 500 тысяч рублей

В Свердловской области сотрудницы банка 1995, 1984 и 1988 годов рождения в городе Богданович украли у клиентов 500 тысяч рублей. В период с марта по апрель прошлого года они проводили незаконные махинации, с помощью которых похитили средства больше 50 человек.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области сообщают о случае, в ходе которого удалось разоблачить мошеннические действия трех сотрудниц банка, укравших у клиентов свыше 500 тысяч рублей. Согласно данным, которые они предоставляют, преступницам удавалось проводить аферы в период с марта по апрель прошлого года. В результате об их действиях стало известно правоохранителям, которые завели уголовное дело по факту произошедшего.

Как удалось выяснить следователям, женщины, работавшие в банке, вступили в сговор. Они навязывали клиентам учреждения дополнительные выплаты и страховки, которые на самом деле не были обязательны. Также они заводили карты на клиентов, и, имея всю необходимую информацию, снимали с них средства.