В Томске силовики МВД избили жителей Центра временного содержания иностранцев

В Томске представители силового ведомства МВД травмировали жителей Центра временного содержания иностранцев. Об этом 17 апреля рассказал Иван Шевелев, глава региональной общественной наблюдательной комиссии.

Председатель ОНК сообщает предварительные данные, согласно которым между сотрудниками и уроженцами Средней Азии, живущими в Центре, возник острый конфликт по бытовым вопросам. Иван Шепелев предполагает, что дело в запрете свободного движения в стенах учреждения. Руководство удерживает иностранных граждан в изолированных помещениях, хотя закон разрешает ходить в пределах центров. Встретив протест, персонал вызвал группу силовиков, который избили иностранцев. 10 из них получили травмы, а одного пришлось госпитализировать. В Центре объясняться перед ОНК отказались

Пресс-служба Елены Карташовой, уполномоченного по правам человека в регионе, передают свои сведения об инциденте. Омбудсмен провела собственную проверку и обнаружила гематомы у некоторых людей в Центре. При этом один человек страдает от перелома ребра, другой находится в медучреждении с симптомами тупой травмы живота.

По словам некоторых иностранцев, 12 апреля в здание пришли мужчины в масках, которые начали бить их руками и ногами, класть лицом в пол. Некоторым лежащим становились на спину или даже отвешивали тяжелые пинки. Уполномоченный узнала, что пострадавшие уже направили жалобу в управление МВД по Томской области. В связи с этим отдел собственной безопасности запустил служебную проверку. Со своей стороны, обстоятельства проверяет прокуратура.