В Кемеровской области новокузнечанин укусил за ногу инспектора ДПС‍. Мужчину остановили для проверки документов, однако выяснилось, что он был сильно пьян. Это обстоятельство он упорно отрицал, а после начал кричать во все горло, что его убивают.

Сотрудники Госавтоинспекции по Кемеровской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан нетрезвый житель Новокузнецка. Остановившим его инспекторам он устроил настоящий дебош, а одного даже укусил за ногу. Все произошло после того, как водителя остановили для проверки документов. При разговоре сразу стало понятно, что он сильно пьян. Мужчина не мог здраво отвечать на поставленные вопросы, однако продолжал утверждать, что находится в трезвом состоянии, а алкоголем опьянены сотрудники ДПС.

Из-за этого они были вынуждены производить задержание, однако новокузнечанин стал оказывать сопротивление. Он стал ударяться головой о стекло машины, в которую его посадили, и даже пытался ногами выбить лобовое стекло. Когда на него надели наручники, он стал кричать во все горло, что его убивают. Сотрудники же все снимали на видео, позже оно попало на видеохостинг Youtube.