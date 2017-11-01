В Архангельске тушат пожар в торговом центре "Фокус"

17 апреля в Архангельске вспыхнул торговый центр "Фокус". О происшествии рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожарные прибыли в здание №8 по улице Вологодской и приступили к устранению огня. В ликвидации участвуют 30 человек при поддержке 2 спецмашин. Из помещений эвакуировались шесть работников предприятий. Пока информации о пострадавших нет.

Источники в экстренном ведомстве передают, что пламя охватило 300 квадратных метров. В настоящее время открытый огонь был устранен. Спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара.