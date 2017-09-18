В Самаре девушка своим эротическим танцем на дороге едва не спровоцировала ДТП

В Самаре полуобнаженная девушка едва не спровоцировала ДТП на проезжей части своим эротическим танцем. Лишенная комплексов девушка сексуально двигалась под песню Валерия Меладзе в свете фар, однако все же внимание со стороны прохожих ее напрягало и выводило на агрессию.

Жители Самары уже ощутили приход весны и стали постепенно освобождать от надоевших курток и свитеров, однако одна девушка в этом плане переплюнула абсолютно всех. Она вышла на проезжую часть, разделась до нижнего белья и стала исполнять свой эротический танец под песню Валерия Меладзе в свете фар автомобиля, чем едва не спровоцировала ДТП и не образовала огромную пробку.

Сексуальные движения девушки не оставили равнодушными проезжающих мимо мужчин, потому они остановились и стали снимать ее танец на видео. Это привело в бешенство самарчанку, так как, возможно, это был приватный танец и предназначался конкретному мужчине, а не зевакам. Она обвинила заглядывающихся на нее мужчине в том, что в их жизни наблюдается недостаток секса и потребовала, чтобы они уехали.

Данный ролик быстро разлетелся по социальным сетям и, как всегда, разделил пользователей на несколько лагерей. Одни крайне негативно отнеслись к происходящему и заявили о безнравственном поведении девушки, другие же наоборот, оценили сексуальную танцовщицу. Некоторые предположили, что самарчанка просто проспорила и выполняет условия спора, о чем говорит ее агрессивное поведение и то, что во время танца она не была пьяна и не находилась в наркотическом опьянении.