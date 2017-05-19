Под Курском пенсионер жег траву и сгорел сам

15 апреля пожилой житель села неподалеку от Курска пытался сжечь сухую траву и в результате инцидента сгорел сам. Об этом в понедельник уведомила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По информации правоохранителей, пенсионер убирался на своей частной территории в выходной. Он собрал в кучу высохшие растения и листья, а затем поджег их. Однако позднее его нашли в собственном костре сильно обгоревшим.

Сотрудники следственного комитета начали проверку происшествия. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит обстоятельства гибели мужчины. По словам соседей, мужчина страдал сердечными заболеваниями. Предполагается, что покойный потерял контроль над телом во время очередного приступа болезни и упал в огонь, не имея возможности пошевелиться.