СМИ: Растаявший снег и короткое замыкание стали причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Российские СМИ сообщили о том, что стала известна точная причина пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По заключению экспертов, причиной трагедии стал растаявший снег и короткое замыкание.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Университета Петербурга ГПС МЧС России, возгорание в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошло из-за снега и короткого замыкания. Стало известно, что на крыше торгового центра начал таять неубранный снег, из-за чего потекла крыша.

Вода начала капать на оголенные провода, которые были проложены над детской игровой зоной на четвертом этаже, от чего произошло короткое замыкание. Автоматические датчики для защиты от замыканий не сработали и начался пожар. В первую очередь начал гореть пластиковый плафон над детским бассейном с поролоновыми кубиками, которые воспламенились от капель горящего пластика.

Из-за того, что вентиляция в торговом центре не была выключена, пожар моментально распространился по всему зданию, что и привело к гибели 64 человек, включая 41 ребенка.