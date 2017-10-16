В Москве здание ФСБ забросали самолетиками в честь поддержки Telegram

Сегодня, 18:45 \\ Происшествия

В Москве на Лубяной площади около здания ФСБ России прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. На митинге собралось около 20 человек, которые забросали двери ФСБ бумажными самолетиками.

 Как стало известно, буквально недавно в Москве правоохранители разогнали митинг в поддержку мессенджера Telegram. Всего на Лубяной площади около здания Федеральной службы безопасности собрались около 20 человек, которые пришли с разноцветными бумажными самолетиками и стали забрасывать дверь ведомства. Правоохранителям удалось задержать организаторов акции: Дмитрия Энтео и Марию Pussy Riot Алехину.

 В настоящий момент на площади практически никого не осталось, об акции напоминают только разбросанные бумажные самолетики, символ Telegram. Трансляцию с места событий проводит Telegram-канал Mash.

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Автор - Наталья Черная
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