В Москве здание ФСБ забросали самолетиками в честь поддержки Telegram

В Москве на Лубяной площади около здания ФСБ России прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. На митинге собралось около 20 человек, которые забросали двери ФСБ бумажными самолетиками.

Как стало известно, буквально недавно в Москве правоохранители разогнали митинг в поддержку мессенджера Telegram. Всего на Лубяной площади около здания Федеральной службы безопасности собрались около 20 человек, которые пришли с разноцветными бумажными самолетиками и стали забрасывать дверь ведомства. Правоохранителям удалось задержать организаторов акции: Дмитрия Энтео и Марию Pussy Riot Алехину.

В настоящий момент на площади практически никого не осталось, об акции напоминают только разбросанные бумажные самолетики, символ Telegram. Трансляцию с места событий проводит Telegram-канал Mash.