Пропавший две недели назад 27-летний омич жил в шалаше в лесу

В Омске нашли живым и невредимым 27-летнего молодого человека, о пропаже которого стало известно еще 3 апреля. Как оказалось, все это время парень проживал в лесу в шалаше.

Как известно, 27-летнего парня разыскивали сотрудники полиции, волонтеры и добровольцы, для поисков также привлекали полицейский вертолет. Потеряв всякую надежду, волонтеры внезапно получили телефонный звонок от 50-летнего жителя деревни Серебряковки, который сообщил о том, что в его доме находится парень, утверждающий, что пропал неделю назад.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили того самого молодого человека, который пропал две недели назад, 3 апреля. Он рассказал, что проживал в лесу, в шалаше, а также отметил, что до данной деревни прошел 12 километров. Правоохранители поблагодарили пожилого мужчину за помощь пропавшему и передали его родителям.

Сообщается, что в отношении парня не совершалось противоправных действий.