В Курской области проезжающая машина спугнула насильника 50-летней женщины

В Курской области 24-летний парень из поселка Медвенка предстанет перед судом за нападение и попытку изнасилования 50-летней женщины. Изнасиловать жертву ему так и не удалось, так как его спугнула проезжающая мимо машина.

Как стало известно, 24-летний житель Курской области ранним утром 9 апреля прогуливался по родному поселку и заметил одинокую 50-летнюю женщину, спешащую на работу. Он последовал за ней и в темном месте совершил нападение на женщину, применив в отношении нее развратные действия с применением насилия.

Только преступник собрался изнасиловать жертву, как мимо проезжающая машина осветила его и он замешкался, а женщина, воспользовавшись моментом, сбежала. Правоохранители вскоре смогли задержать нападавшего и заключить под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование.