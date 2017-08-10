В Мурманске у рыбного порта нашли бомбу времен Второй мировой войны

16 апреля в морском рыбном порту Мурманска обнаружили бомбу, оставшуюся со времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в пресс-службе портовой администрации.

По информации источников, опасный предмет был замечен неподалеку от 35-го и 36-го причалов, расположенных на территории Северного грузового района. К месту инцидента уже прибыли представители МВД и других экстренных служб. Они разберутся с бомбой и установят её точное происхождение. Подробностей происшествия руководство организации пока не раскрывает.

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