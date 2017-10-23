В Мурманске военный ограбил магазин и прокипятил телефон продавца в чайнике, чтобы скрыть улики

В Мурманске бывший военнослужащий ограбил своего приятеля и решил прокипятить его телефон в чайнике, чтобы скрыть все улики. Все же правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника и возбудить уголовное дело.

Как стало известно, в марте прошлого года бывший военнослужащий вместе с новым знакомым отправились в магазин, где работал последний, и принялись распивать спиртные напитки. После того, как приятель военного уснул, он решил воспользоваться ситуацией и похитить из кассы более 90 тысяч рублей.

Вспомнив, что на телефоне у приятеля хранились их совместные фото и его номер, злоумышленник принял решение прокипятить его в электрочайнике, чтобы скрыть улики. Несмотря на проделанные манипуляции, телефон продолжил работать, а преступник скрылся.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след бывшего военного и арестовать его. Суд приговорил обвиняемого к 280 часам обязательных работ и штрафу в размере 20 тысяч рублей.