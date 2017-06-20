В Тюмени женщина выдумала ДТП, опасаясь, что ее сожитель узнает о встрече с любовником

В Тюмени женщина выдумала ДТП для того, чтобы не говорить нынешнему сожителю о том, что встречалась с бывшим парнем и он ее избил. Данную версию она также изложила медикам и правоохранителям, однако ее удалось вывести на чистую воду и наказать злоумышленника.

Как стало известно, жительница Тюмени отправилась на встречу со своим бывшим парнем, которая происходила в квартире по улице Судостроителей. Во время совместного времяпрепровождения бывшие любовники поссорились и молодой человек избил экс-возлюбленную, после чего с многочисленными ушибами она оказалась в больнице.

Испугавшись, что о встрече с бывшим парнем узнает ее нынешний сожитель, женщина рассказала медикам, что травмы получила в результате ДТП, а они уже передали информацию в полицию. Во время допроса женщина сначала настаивала на своей версии, однако позднее рассказала о драке.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался 26-летний житель Тюмени. Во время допроса он полностью признал свою вину, теперь правоохранители разбираются в произошедшем и устанавливают все обстоятельства инцидента.