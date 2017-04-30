"Харакири": пьяный житель Петербурга случайно вспорол живот ножом

15 апреля нетрезвого жителя Санкт-Петербурга госпитализировали с тяжелым ранением живота. Пациент утверждает, что получил ранение по собственной неосторожности.

Обстоятельсвами инцидента после сигнала медиков заинтересовались городские правоохранительные органы. В Городскую больницу №3 33-летнего пострадавшего доставили из жилого дома №17\1 по Выборгскому шоссе. Сожительница рассказала полицейским, что мужчина действительно сам ранил себя ножом на кухне, будучи изрядно выпившим.

После этого он вызвал "скорую помощь". Доктора поставили ему диагноз и тут же отправили на операцию. В момент прибытия горожанин был не только пьян, но и пребывал в болевом шоке. Теперь он находится в реанимации, а предствители органов намерены тщательно проверить обстоятельства происшествия и правдивость слов гражданских супругов. Пока их подтверждают сотрудники "скорой помощи", которые забирали раненного.