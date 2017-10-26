В иркутском ТЦ "Комсомолл" охранник хотел открыть дверь лифта с застрявшими людьми ложкой

В иркутском торговом центре "Комсомолл" люди около получаса просидели в застрявшем лифте, пока охранник, выполняя "инструкции", ковырял двери ложкой. О произошедшем рассказала местная журналистка, которая застряла в этом же лифте.

Как стало известно, в воскресенье, 15 апреля, в ТЦ "Комсомолл" произошла поломка лифта и вместо того, чтобы подняться на третий этаж, лифт опустился на минус первый и остановился. Как рассказала застрявшая журналистка, перегруза в лифте не наблюдалось и почему произошла поломка неизвестно.

Пока люди страдали в лифте он недостатка воздуха, охранник все время разговаривал с кем-то по телефону, а затем пришел с ложкой и начал ковырять дверь, пытаясь ее открыть. В общей сложности люди просидели в лифте около получаса, дети начинали плакать, воздуха не хватало, сотрудники МЧС отказались реагировать на звонок посетителей и заявили, что приедут только после звонка начальства ТЦ.

Охранник не слышал посетителей и продолжал ковырять ложкой лифт до тех пор, пока не пришел лифтер и не открыл дверь при помощи специального ключа. Когда озлобленные посетители поинтересовались у охранника, почему он не вызвал МЧС, а занимался ерундой, он отметил, что выполнял должностные инструкции.