В Красноярске прохожий помешал насильнику с ножом надругаться над девушкой

Житель Красноярска, проходя мимо офиса, помешал злоумышленнику с ножом изнасиловать сотрудницу учреждения. Запись происшествия с камеры наблюдения появилась на Youtube.

На видеоролике видно, как мужчина зашел в помещение, изучил обстановку, а затем атаковал девушку, угрожая ей холодным оружием. Пострадавшей удалось подтащить напавшего к выходу, однако вскоре он свалил её на пол. Жертва получила легкое ранение в руку.

В это время мимо стеклянной двери прошел инженер Александр Высоцкий. Он заметил подозрительную картину и зашел внутрь, чтобы проверить, всё ли в порядке. Заметив лежащую на полу девушку, он стащил вероятного насильника и оказал ему успешное сопротивление, потому как был крупнее. В это время сотрудница добралась до кнопки тревоги и вызвала полицию.

Александр Высоцкий передал подозреваемого полицейским, предварительно связав его скотчем. Выяснилась личность 29-летнего задержанного. Тот не смог мотивировать свои поступки и заявил: "бес попутал".