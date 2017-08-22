Правительство назвало предварительную причину пожара на рынке в Нальчике

16 апреля правительственная комиссия в Нальчике определила предварительную причину масштабного пожара на "Зеленом рынке". Их слова передает пресс-служба руководителя Республики Кабардино-Балкария.

Возглавивший комиссию Владимир Болотков сообщил, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки. По его словам, в настоящее время экстренные службы полностью контролируют ситуацию на объекте. Рынок должен вернуться к привычному распорядку работы не позднее, чем через трое суток.

Ранее пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Кантемир Бероев рассказал СМИ о создании межведомственной группы по расследованию инцидента. Она состоит из представителей МЧС и МВД. Эксперты начнут тщательно проверять обстоятельства и оценивать ущерб, вскоре после полной ликвидации огня. В итоге будет принято процессуальное решение. Пока же пожарные завершают проливку зданий двух пострадавших павильонов. Отрытое горение уже устранено.