В Екатеринбурге мощный взрыв выбил стекла в квартире на пятом этаже

В российском Екатеринбурге буквально несколько часов назад на 5 этаже в доме произошел пожар, повлекший за собой мощный взрыв. Отмечается, что в квартире ударной волной вышибло все стекла, сведений о погибших и пострадавших нет.

Как стало известно, днем в понедельник, 16 апреля, в Екатеринбурге на улице Бородина, 4 в квартире на 5 этаже произошел пожар. Сразу же после возникновения пожара раздался мощный взрыв, ударной волной от которого в загоревшейся квартире вышибло все стекла. На место ЧП сразу же выехали сотрудники пожарной службы, возгорание вскоре удалось потушить.

По предварительным данным, в загоревшейся квартире производилась самостоятельная замена газовой плиты, из-за чего произошла утечка газа и раздался взрыв. В настоящий момент в квартире живут арендаторы. При пожаре спасатели эвакуировали из жилого дома 7 человек, о погибших и пострадавших никаких сведений не предоставляется.

По факту произошедшего ведется дальнейшее расследование.