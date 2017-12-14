В Новой Москве строитель разбился после падения в шахту лифта

В поселке Коммунарка Новой Москвы строитель 1993 года рождения насмерть разбился, рухнув в шахту лифта на объекте. Так в понедельник уведомила старший помощник начальника московского ГСУ СК Юлия Иванова.

По информации источника, 15 апреля тело пострадавшего рабочего нашли на стройке. Предварительный осмотр экспертов выявил телесные повреждения, свойственные падению с большой высоты. Согласно предположению, во время исполнения своих обязанностей погибший случайно упал в недостроенную шахту и быстро умер от полученных травм.

Следователи ведут проверку и выясняют подробности инцидента. Они разыскивают возможных свидетелей падения предшествующих событий. Изучив полученную информацию, сотрудники Следственного комитета примут процессуальное решение.