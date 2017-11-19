Пожар 3 ранга в Нальчике локализовали на 3,2 тыс кв. метров

16 апреля в Нальчике на территории "Зеленого рынка" начался пожар, достигший третьего ранга. Пресс-служба Южного регионального центра МЧС передает, что около 9 утра пламя локализовали на площади в 3,2 тысячи квадратных метров.

Первые сведения о возгорании спасатели получили в 6:14 понедельника. Тогда огонь успел захватить 600 метров квадратных. Через пару часов пресс-секретарь ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров объявил, что пламя проникло на крышу соседнего торгового павильона и продолжает распространяться.

В настоящее время пожар не привел к жертвам среди сотрудников или населения. Пожарные с составе 13 единиц спецтехники и 75 человек пытаются погасить сразу два здания рынка. Они одновременно заливают обе конструкции и сдерживают огонь.