В Иркутской области пьяная автоледи на Nissan наехала на коляску с ребенком

В Иркутской области пьяная автоледи наехала на коляску с полуторагодовалым ребенком, малыш не пострадал. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Листвянка, в случившемся пьяная женщина пыталась обвинить свою подругу.

Как стало известно, 15 апреля в поселке Листвянка Иркутской области произошла автомобильная авария с участием пьяной автоледи на Nissan. По некоторым данным, находясь за рулем автомобиля, женщина совершила наезд на коляску с полуторагодовалым ребенком. В результате инцидента ребенок не пострадал и ДТП не было зафиксировано, однако пьяная женщина отрицала свою вину, заявляя о том, что за рулем авто находилась ее подруга.

До того, как приехали сотрудники полиции, автоледи пыталась покинуть место аварии, однако ее задержали очевидцы произошедшего. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции не стали регистрировать ДТП, однако пьяная автоледи все же будет привлечена к административной ответственности и выплатит штраф за езду в нетрезвом состоянии.