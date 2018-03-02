В Москве школьный педагог чуть не изнасиловал девушку в лифте‍

На юго-востоке Москвы школьный педагог чуть не изнасиловал 19-летнюю девушку в лифте‍. Заявление в полицию она подала еще 3 февраля, в день инцидента, однако задержать подозреваемого удалось лишь накануне.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого едва не была изнасилована 19-летняя девушка. Согласно информации, которую они передают, инцидент был зафиксирован 3 февраля 2018 года. Жертва сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении против нее.

Она рассказала, что в указанный день оказалась в лифте с молодым человеком, который стал домогаться ее. Он пытался ее душить и засовывал руки ей под куртку. Тем не менее, жертва смогла дать отпор, после чего нападавший скрылся.

Сейчас главным подозреваемым по делу рассматривают 23-летнего школьного педагога. Девушка опознала его. Кроме того, на время происшествия у него отсутствует алиби. Правоохранители возбудили против него уголовное дело.