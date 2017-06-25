В Югре засудят анестезиолога, случайно убившего пациентку‍. Доктору, числящемуся на должности в окружной больнице №2 города Нижневартовск, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники Главного управления МВД по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщают о случае, в ходе которого врач случайно убил пациентку. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован в июле минувшего года. С тех пор следователи вели проверки по уголовному делу, обвиняемым в котором является анестезиолог окружной больницы №2 города Нижневартовск.

Как сообщается, анестезиолог совершил ошибку во время проведения операции 52-летней женщине. Он вводил ей внутрь катетер и случайно повредил ей легкое. Эта роковая ошибка привела к смерти пациентки. Вскоре по делу о халатности врача произойдет суд, который и определит его наказание.