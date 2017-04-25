"Страдаем фигнёй": в Омской области подростки жарили крабовые палочки на Вечном огне

В городе Тара Омской области подростки с избытком лишнего времени решили поджарить крабовые палочки на Вечном огне. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

Молодые люди нанизали продукты на палочку и поместили их над горелкой мемориала памяти жертвам Великой отечественной войны. Процесс они демонстрировали желающим в Instagram с подписью "Страдаем фигнёй". Один из зрителей оперативно сделал скриншот прямой трансляции и разместил снимок в региональном сообществе "ВКонтакте".

Многие жители Тары поспешили осудить подростков за неуважение к умершим. Они упрекали их отсутствием совести. Нашлись, впрочем, комментаторы с более свободными взглядами, которые попытались оправдать действия юных горожан. Один из них отметил, что импровизированный крабовый шашлык на изображении даже не касается пламени.

Позднее к обсуждению присоединилась одна из участников события. Она призывала администратора группы удалить публикацию и предлагала вознаградить это снисхождение финансово. После этого пользователи соцсети написали, что совесть могла и проснуться.