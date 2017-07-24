В Ленобласти в жилой квартире взорвался самогонный аппарат

15 апреля в Ленобласти прогремел взрыв, в одном из 5-этажных домов Гатчины в квартире взорвался самогонный аппарат. По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла на нескольких этажах, а дым заполнил весь подъезд.

Как сообщается, около полудня в квартире дома, расположенном на улице Киргетова, прогремел взрыв. По словам пользователей социальной сети «ВКонтакте», которые стали свидетелями происшествия, в квартире местного жителя взорвался самогонный аппарат.

Если бы взорвался газ, то трагедии было бы не миновать. Но случилось чудо, взрыв не затронул проведенный в квартиру газ. Однако, во время инцидента пострадал один человек. Рядом с самогонным аппаратом, который взорвался, нашли мужчину. Он получил ряд сильных ожогов по всему телу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, о его состоянии точных данных не предоставляется.

Известно, что мужчину доставили в реанимацию и врачи не дают много шансов на то, что он выживет. От взрыва в доме на нескольких этажах разрушились окна. Дымом был заполнен весь подъезд. Подробности случившегося инцидента уточняются. Версию о том, что в квартире взорвался самогонный аппарат, выдвинули спасатели, прибывшие на место происшествия.