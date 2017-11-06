Под Волоколамском разъяренный мужчина с топором нападал на мусоровозы у полигона "Ядрово"

Под Волоколамском разъяренный мужчина с топором совершил нападение на несколько мусоровозов, которые направлялись на полигон "Ядрово". Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.

Как стало известно в воскресенье, 15 апреля, разъяренный житель Волоколамска, вооружившись топором, отправился к полигону "Ядрово" и напал на проезжающие мимо мусоровозы. Так, одному из водителей удалось притормозить, когда к мусоровозу бросился вооруженный топором мужчина. Нападавший несколько раз ударил по кузову машины и разбил топором лобовое стекло, испугавшись, водитель прибавил скорость и скрылся.

Второму мусоровозу повезло гораздо меньше. Водитель попытался избежать наезда и объехать нападавшего, однако при выполнении данного маневра мусоровоз опрокинулся и водитель пострадал. Его с различными травмами доставили в больницу.

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего, его доставили в отделении полиции для дальнейших разбирательств.