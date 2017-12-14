На юге Москвы в лесополосе нашли труп новорожденного младенца

15 апреля на юге Москвы прохожие нашли труп новорожденного ребенка. Тело младенца было найдено в лесополосе у Востряковского проезда, полиция начала проверки.

Как сообщается, мертвый младенец был обнаружен посреди улицы, рядом с лесополосой у Востряковского проезда. Имеется версия о том, что ребенок был рожден раньше положенного срока.

Сейчас полиция начала проверки. На данный момент личность матери ребенка не установлена. Полицейские ищут улики и возможных свидетелей. Детали и подробности происшествия устанавливаются. Следствию предстоит установить, не проживала ли в окрестностях женщина, которая была беременна, но с ребенком ее после этого никто не видел. Если в деле откроются новые факты, то возможно возбуждение уголовного дела.