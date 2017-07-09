В Петербурге пьяный мужчина зарезал свою собаку на глазах у людей

В Петербурге пьяный житель Пушкинского района зарезал свою собаку ножом, соседям мужчины оставалось лишь наблюдать за живодером, так как они боялись, что он нападет и на них. Собака выла от боли и громко скулила, прибывший ветеринар животному помочь не смог.

Как сообщили жители Петербурга в местном сообществе соцсети «ВКонтакте», в парадной дома Пушкинского района пьяный мужчина жестоко расправился со своей собакой. Житель дома взял нож и изрезал им пса, от боли животное выло и скулило, но помочь ему никто не смог.

По словам жителей дома, где живодер на глазах у соседей резал собаку, они боялись попытаться спасти животное, так как в руках у мужчины был нож. Среди невольных свидетелей жесткого убийства собаки были и дети.

Очевидцам ничего не оставалось, кроме как вызвать полицию в ветеринара. Прибывший врач осмотрел животное и увез его в ветеринарную клинику. Однако, от сильных ран собака скончалась.

Жители дома обратились в полицию и составили заявления, в которых просят наказать живодера. Детали и подробности ужасного инцидента уточняются.