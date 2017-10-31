Из Домодедово в Испанию не смог вылететь самолет из-за пробивших дно золотых слитков

Из аэропорта Домодедово в Москве не смог вылететь самолет в Испанию из-за золотых слитков, которые упали и пробили его дно. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Как стало известно, 15 апреля произошло весьма интересное ЧП в московском аэропорту Домодедово. Как только самолет S7 подготовился к вылету в испанский город Аликанте, пилоты обнаружили поломку и вернулись в ангар, при этом выпустив из воздушного судна всех пассажиров.

Как оказалось, его дно пробили слитки из чистого золота, которые во время погрузки на борт упали в грузовом отсеке. После происшествия авиакомпания, которой принадлежал лайнер, заменила самолет и пассажирам удалось вылететь в Испанию.

Стоит отметить, что подобный случай уже происходил в марте текущего года. Тогда самолет Ан-12 потерял около 9 тонн золотых и серебряных слитков после того, как у него во время полета вылетела створка в грузовом отсеке. Инцидент был зафиксирован в Якутии.