В Кемерово в страшном ДТП с иномаркой и маршруткой пострадал человек

В Кемерово на Красноармейской улице сегодня, 15 апреля, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Отмечается, что автомобиль Hyundаi налетел на маршрутку ПАЗ, от чего последняя отлетела в столб.

Как стало известно, праздничный день для Кемерово омрачила страшная авария, в которой пострадал один человек. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия и делятся своими версиями произошедшего. Так, во второй половине дня водитель автомобиля Hyundаi на большой скорости врезался в проезжающее маршрутное такси ПАЗ, в результате чего маршрутка с силой отлетела и врезалась в столб.

Как оказалось, на момент столкновения в маршрутке не было пассажиров, а водитель не пострадал. Больше всего досталось водителю Hyundаi, его автомобиль сильно искорежило с одной стороны, а сам он оказался в больнице с серьезными травмами.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование по факту произошедшего. Кроме того, полицейские выясняют причину и виновника автомобильной аварии.