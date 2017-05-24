В Петербурге 5-летний ребенок по вине полицейских остался дома один и надышался газом

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик после того, как его отца задержали сотрудники полиции по подозрению в краже, открыл дома вентиль газа и чуть не погиб. Отмечается, что спасла мальчика мать, которая вернулась домой после прогулки с младшим ребенком.

Как стало известно, отец вместе с пятилетним ребенком возвращался домой из детского сада, пока их внезапно не остановили сотрудники полиции. Они предъявили мужчине обвинение в краже и решили допросить его в отделении полиции, а чтобы ребенок не мешал, завели его домой и заперли на ключ.

Ожидая своих родителей, маленький мальчик решил попить чай и включил газ, однако зажечь спичку не сумел и передумал, при этом вентиль обратно не повернул. На протяжении часа малыш вдыхал газ, пока с прогулки с маленьким ребенком не вернулась ничего не подозревающая мать. Она с порога почувствовала сильный запах газа и сразу перекрыла вентиль, пятилетний ребенок не пострадал.

Отца семейства из полиции не отпускали целый час и он даже не подозревал, что происходит у него дома. Разъяренная мать написала в прокуратуру заявление на имя губернатора Петербурга, теперь ему предстоит разобраться в работе сотрудников полиции.