В Самаре пополам «треснул» жилой дом

В Самаре жилой дом, расположенный на Ставропольской улице, буквально «треснул» пополам. Посреди стены образовалась огромная дыра, местные жители жалуются, что рядом с аварийным домом находится тротуар и даже идти мимо такого здания им страшно.

Местные СМИ города Самары пишут о том, что на Ставропольской улице сразу несколько домов находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочном расселении и ремонте. Один из домов буквально «треснул» пополам и внешний вид здания пугает горожан.

По словам местных жителей, жилой дом в Самаре имеет огромную трещину в стене. Они опасаются, что здание скоро рухнет. Рядом с этим домом стоит еще два похожих по состоянию здания. Одно из этих здания уже расселено, а во втором продолжают жить люди.

Местные жители возмущены тем, что власти города игнорируют проблемы и небезопасные зданий. Рядом с домом, который «трещит по швам», проходит тротуар для пешеходов, люди вынуждены обходить постройку или перебегать вдоль нее, так как боятся ее обрушения.

Проблема аварийных домов стоит в городе остро. По словам местных жителей, в опасных зданиях живут семьи с маленьким детьми. Мало того, что дом может обрушиться в любой момент, так и во дворе вместо детской площадке образовалась мусорная свалка. Отреагируют ли власти Самары на недовольства горожан – не известно.