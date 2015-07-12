В центре Москвы эвакуируют людей из 10 домов из-за угрозы обрушения соседнего здания

В самом центре Москвы из-за возможной угрозы обрушения здания на Пушкаревом переулке спасатели проводят эвакуацию жильцов из 10 домов. Отмечается, что по данному зданию внезапно поползла трещина.

Как стало известно, в воскресенье, 15 апреля, на Красную горку в Москве возникла угроза обрушения шестиэтажного строения на Пушкаревом переулке, 12. Данное строение находится на реконструкции и внезапно прохожие заметили, что на здании появилась трещина, о чем сразу же сообщили сотрудникам МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели и сразу же стали эвакуировать жильцов из 10 соседних домов, всего удалось вывести более 60 человек, среди которых находятся и маленькие дети.

Перепуганные люди начали отгонять от возможного места обрушения свой личный транспорт, спасатели продолжают работать, данному происшествию в настоящий момент присвоили второй ранг сложности.