Под Тверью произошедший из-за пала травы пожар может перекинуться на жилые дома

Под Тверью в воскресенье, 15 апреля, в обеденное время в селе Васильевское Калининского района произошел масштабный пожар из-за пала травы. Местные жители вместе с сотрудниками пожарной службы отправились на тушение неконтролируемого пожара, который может перекинуться на жилые дома.

Как сообщается на данный момент, площадь возгорания уже достигает несколько десятков гектаров. В любую минуту огонь может перекинуться на жилые дома, так как от пожара их отделяет всего лишь около 200 метров. В настоящий момент известно, что загорелся скотный двор, на котором содержали овец, о том, что стало с домашними животными не сообщается.

Сейчас сотрудникам пожарной службы и местным жителям, которые пришли им на помощь, удается сдерживать огонь, о пострадавших и погибших при пожаре нет никакой информации. Тушение пожара продолжается, с 12.00 по местному времени и до теперешнего момента погасить огонь не удалось.