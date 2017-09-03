На Ямале в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком пострадали 14 человек

На Ямале случилось ДТП, на 77 километре автотрассы в Пуровском районе столкнулись грузовик и автобус с вахтовыми работниками. На момент аварии в вахтовом автобусе находились 17 человек, из них 14 получили травмы.

Как сообщает ГУ МЧС по ЯНАО, авария случилась на автотрассе, которая связывает Новый Уренгой и Ямбург. В ДТП столкнулись МАЗ и вахтовой КамАЗ. В результате, 4 человека получили серьезные травмы, их отправили на машинах скорой помощи в Новый Уренгой, где их встретят врачи местной больницы. По данным, их состояние тяжелое. Также пострадали еще 10 человек, их состояние оценивается как легкое.

На месте случившейся аварии работали 6 спасателей и 2 машины МЧС. Сотрудники ведомства провели работы на территории ДТП и устранили легко воспламеняющиеся жидкости, которые попали на дорогу из-за повреждения машин. Сейчас ведутся проверки, причины аварии и подробности инцидента уточняются.