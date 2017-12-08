В Новосибирске мужчину избили шумные соседи за жалобы в полицию

В Новосибирске шумные соседи избили мужчину, который пожаловался на них в полицию. Пострадавший признался журналистам, что боится возвращаться домой.

Как стало известно, житель Новосибирска едва не поплатился здоровьем за свое стремление к тишине. Мужчина рассказал о том, что рядом с ним живут весьма шумные соседи, которые постоянно кричат, ругаются и ведут себя крайне вызывающе. В шумной квартире проживают трое мужчин, женщина и маленький ребенок, который постоянно кричит, из-за чего на него срываются взрослые. Мужчина неоднократно обращался в органы опеки и полицию, сообщал о малолетнем ребенке в "притоне", а также стучал по батарее, когда соседи начинали бушевать.

В один прекрасный день мужчина вместе со своей девушкой вышел из квартиры и наткнулся на соседку. Она стала угрожать молодым людям физической расправой, а затем позвала своих сожителей и завязалась дракой. Шумные соседи обвиняли мужчину в том, что он пожаловался на них в полицию, за что они и принялись его избивать.

Мужчина рассказал, что после встречи с нападавшими у него на голове выросла небольшая шишка и болят руки, его девушка не пострадала. В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка, по результатам которой будет принято решение.