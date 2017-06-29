В Британии грабители пустили деньги по ветру

В графстве Большой Манчестер в городе Дройлсден группа лиц напала на турфирму. Однако удача не улыбнулась грабителям, и пока они бежали, потеряли все забранные деньги, как сообщает VistaNews.

Судя по данным с видеокамер, двое мужчин шли по улице с разных сторон. Неожиданно из кармана штанов одного из них начали выпадать купюры, тут же подхваченные ветром. Второй попытался поднять их, резко пропадая из обзора. Первый некоторое время шёл, а деньги продолжали сыпаться из кармана.

Вскоре злоумышленники пересели на серебристое авто и уехали. Местные правоохранители попросили жителей города рассказать, если есть информация о грабителях. Турфирма охраны не имела, и нападать на такую беззащитную организацию, как подчеркнули полицейские, это очень низкий поступок. В настоящее время личности злоумышленников установить не удалось.