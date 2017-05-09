Дэвид Бакел поджег себя в знак протеста против загрязнения окружающей среды

В парке нью-йоркского района Бруклин произошел инцидент. Американский адвокат Дэвид Бакел поджег себя в знак протеста против загрязнения планеты.

В своем письме к известному изданию New York Times, которое он написал перед тем как совершить этот акт устрашения, адвокат пишет о том, что нашу планету разрушает и делает непригодной для проживание загрязнение окружающей среды. Многие из людей на нашей планете рано умирают из-за того, что человечество дышит отравленным воздухом, который они же и отравили, загрязняя природу. Бакел так же сказал о том, что его ранняя смерть отражает то, что все сами делают с собой. Перед своей смертью он отправил еще несколько подобных писем в редакции СМИ.

Полиция объявила о том, что от полученных ожогов известный американский адвокат умер в возрасте 60 лет. Дэвид Бакел долгое время боролся за права людей из ЛГБТ-сообщества, чем прославился в США. После этого он переключил свою правозащитную деятельность на охрану природы.

Возле тела Бакела была найдена записка, где он сообщает, что совершил акт самосожжения в знак протеста против загрязнения окружающей среды.