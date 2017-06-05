«Почти в каждом ДТП труп»: во Владимирской области появился аномальный участок дороги

13 апреля на пресс-конференции начальник ГИБДД Владимирской области Александр Новиков сообщил, что в регионе появился участок дороги с аномальной аварийностью и высоким уровнем смертей. По словам Новикова, несмотря на ровную дорогу и обилие знаков, на дороге в Вязниковском районе постоянно случаются ДТП, почти каждое из них заканчивается гибелью людей.

Как заявил Александр Новиков, на 15-километровой дороге в Вязниковском районе Владимирской области наблюдается всплеск аварий и дорожных происшествий. На участке отсутствуют ямы, есть центральные и боковые металлические отбойники, стоят новые светофоры и имеется пластиковая разметка. Однако, идеальные условия все равно не снижают количество ДТП на данном участке.

По словам начальника регионального ГИБДД, на данном участке дороги наблюдается «взрыв» аварийности. Постоянно случаются ДТП и почти каждое из них приводит к смерти. Причины такой аномалии Новиков ищет в невнимательности водителей, которые по каким-то причинам теряют бдительность и нарушают правила движения.

Для снижения смертности и количества аварий на данном участке автодороги, заявил Новиков, будут установлены шумовые полосы и яркие баннеры с мигающими фонарями. По словам начальника регионального ГИБДД, из-за комфортных условий водители имеют ощущение «ложной безопасности» и теряют концентрацию. Новыми мигающими и яркими баннерами чиновники намерены привлечь внимание водителей и сделать их более сосредоточенными.