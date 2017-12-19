Пенсионер должен заплатить 4400 рублей за крошки, упавшие на тротуар

В британском городе Манчестере 75-летний пенсионер был оштрафован сотрудниками полиции. За крошки от пирога со свининой, упавшие на тротуар, мужчине придется заплатить 50 фунтов (4400 рублей).

Правоохранительные службы Британии крайне грубо повели себя с 75-летним пенсионером. За мусор на улице, по словам мужчины, с ним обращались как с вором или убийцей. А нарушение заключалось в том, что пару крошек от пирога со свининой упали на тротуар. Британец сравнивает цену пирога – 2 фунта, и штрафа – 50 фунтов. Мужчина считает это нечестным, что из-за пары крошек он должен так переплатить. Справедливости пенсионер будет искать у юристов. Хоть штраф пока не оплачен, за 12 дней его сумма возрастет до 80 футов.

Также, подчёркивая несправедливое, по его мнению, поведение сотрудников полиции, пенсионер указывает на людей, которые неподалеку кормили голубей. Но им никакие претензии небыли предъявлены.