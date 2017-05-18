Огонь на поле в Ульяновске может дойти до жилых домов

Жители Ульяновска рассказали о горящем поле, находящемся в юго-западном районе города. Огонь практически доходит до жилых домов.

В группе «Ульяновск 73» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой видно горящее поле. Автор ролика указал район, в котором распространяется огонь, им оказался юго-запад города. Он акцентировал своё внимание на том, что пожар продолжает распространяться и может дойти до жилых домов. На видео видно огонь и черный дым, который поднимается над полем.

Подписчики группы отметили, что подобное происходит каждый год, и ничего достойного внимания не увидели. Они уверены, что пожар не причинит вреда жилым зданиям, а зола, образовавшаяся в процессе сгорания, пойдет на пользу траве, которая начнёт расти на поле. Других обратили своё внимание на то, что, не смотря на пристальное внимание, автор видео не догадался позвонить в пожарную службу. Подписчики группы порекомендовали публиковать вещи, которые являются действительно важными.