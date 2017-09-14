В Ростовской области на шахте произошло обрушение: под завалами остался один человек

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России сообщили, что в Ростовской области на шахте «Дальняя», которая находится в Красносулинском районе, случилось обрушение. На глубине 800 метров производились работы с забойной кровлей, 86 человек смогли выбраться, один остался под завалами.

Как сообщается, 15 апреля в Ростовской области на шахте «Дальняя» случилось ЧП. Во время того, как в забое проводили работы по монтированию кровли, эта самая кровля и обрушилась. Инцидент случился на глубине 800 метров.

В МЧС отметили, что на момент инцидента в шахте работали 87 человек. 86 работников смогли эвакуироваться. Один шахтер остается под завалами. Сейчас на месте происшествия уже ведут работы два отделения горноспасателей. Подробности и детали инцидента уточняются.

Причины обрушения кровли в забое пока не известны. Также остается без уточнений вопрос о том, жив ли человек, оставшийся под завалами. Некоторые СМИ уже заявили, что он погиб, но официальных данных по случившемуся и количеству жертв не предоставляется.