В Приморье нашли пруд, набитый черепами: местные жители пришли в ужас

В пятницу, 13 апреля, в Приморье местный житель во время прогулки по поселку Силинскому нашел пруд, наполненный черепами. Ужасную находку мужчина снял на видео и разместил ролик в Сети, увиденной шокировало пользователей.

Как сообщает автор ролик, он гулял в окрестностях поселка Силинского, рядом с Золотоотвалом. Внезапно, у берега озера он заметил черепа, подойдя к воде он увидел, что почти все озеро заполнено свиными черепами. По словам автора, обвалочные черепа разного размера буквально покрыли всю поверхность водоема.

Пользователи сообщили, что озеро имеет размеры 5 на 15 метров, рядом с ним нет никаких ферм по разводу свинок, предприятие по переработке мяса есть лишь в городе. Как предполагают комментаторы, кто-то из людей взял бесплатно эти черепа, их бесплатно выдают на заводе, но они у него стухли. Поэтому, человек решил выбросить свиные кости в окрестностях, но место он выбрал явно неудачное.

Комментаторы, которые посмотрели данный ролик, пришли в негодование и утверждают, что обязательно нужно найти того, кто в водоем выбросил останки животных. По мнению пользователей, это может навредить озеру и окрестностям, происшествие следует рассмотреть Роспотребнадзору.

Как утверждают юзеры, увиденное их шокировало и напомнило самые страшные фильмы ужасов. Некоторые добавили, что страха и таинственности происшествию придает то, что черепа нашли именно в пятницу 13-го.