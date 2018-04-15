В городе Омск женщина-каскадёр на Ниве удивила своим трюком автомобилистов

Очевидец выложил в группу «ВКонтакте» видео необычного трюка женщины. На кадрах видно, как жительница выпала из Нивы, а после этого благополучно уехала на той же машине, ошеломив автомобилистов.

В группе «Аварийный Омск» жителей удивила своим трюком женщина средних лет. Автор публикации рассказал, что женщина выпала из Нивы и протащилась несколько метров по грязному асфальту. Испуганные водители остановились на обочине, чтобы помочь пострадавшей. Однако женщина спокойно поднялась и скрылась в той же машине, оставив водителей в шоковом состоянии.

В комментариях горожане начали называть жительницу «женщина-каскадёр». А один подписчик в шутку предложил так поступать водителям маршруток, чтобы не терять времени на остановках.