В Киеве у здания «Киевэнерго» прогремел взрыв

В Киеве от взрыва вновь пострадало административное здание местного ведомства. В ночь на 15 апреля у здания «Киевэнерго» прогремел взрыв, по данным от национальной полиции Украины, в инциденте никто не пострадал.

Как сообщается, в ночь на 15 апреля на проспекте Победы, рядом со зданием «Киевэнерго», случился взрыв. По версии полиции, причиной взрыва могла стать ручная граната, которую в действие привели неопознанные, еще не установленные, лица.

По данным, от взрыва в здании выбились две двери и повредились окна с фасадом. О пострадавших информации нет. Полиция ведет проверки и ищет виновных в инциденте. Ведомство «Киевэнерго» осуществляет работу по выработке, снабжению и реализации электрической и тепловой энергии. Клиенты организации – жители Киева и предприятия столицы.

Это не первый подрыв административных и государственных ведомств в Киеве. В минувшую пятницу группа неизвестных лиц обстреляла из гранатомётов «Киевгорстрой», который является строительной компанией.