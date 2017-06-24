Выступление на съёмках шоу «Ледниковый период. Дети» стало опасным для жизни участницы

Маленькая Алиса Овсянкина участвовала в ледовом шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Во время съёмок девочка получила травму, которая могла бы стать опасной для жизни участницы.

На видео, которое опубликовали в интернете, девочка выступала со своим партнёром. После того, как Алиса исполнила сложный трюк, она не удержалась за мальчика и ударилась виском об лёд. Несмотря на травму, юная фигуристка закончила номер и только потом дала осмотреть себя медикам. Врачи заявили, что у девочки гематома и есть вероятность сотрясения мозга. Они также заметили, что Алисе ещё повезло, ведь если удар был боле сильным, то это стало б опасным для её жизни.

Теперь девочка не сможет продолжить участие в команде Ильи Авербуха. После происшествия ведущий программы отметил, что он поражён смелостью и стойкостью 10-летней Алисы.