В Твери подростки сняли на видео жесткое избиение и унижение девушки

В Сети активно распространяется ролик, на котором показана жестокость подростков из Твери. В «Южном» микрорайоне города группа молодых девушек и парень избили свою жертву ногами и ставили ее на колени.

Как сообщается, в Сети появилось видео, на котором подростки из Твери избивают девушку. Несколько девушек и парень поставили свою жертву на колени, а после, повалили ее на землю и стали бить ногами. Девушки и парень били свою беззащитную знакомую по спине и по ногам.

Все происходящее подростки сняли на камеру мобильного телефона. Во время унижений и побоев молодые люди используют матерные слова, угрожают девушке еще большей расправой и обвиняют в чем-то, что она сделала.

По данным, причиной жесткого избиения стали слухи, согласно которым «кто-то что-то кому-то сказал». Установлено, что инцидент произошел в парке Твери, рядом с улицей Королева. По данным от местных СМИ, с избитой девушкой уже связались ее обидчики и их родственники. Они извинились перед пострадавшей, та, в свою очередь, обращаться в полицию не планирует. В социальных сетях ролик получил бурный резонанс, многие пользователи признаются, что жестокость современных подростков их шокирует.